Juanjo, la salida más clara en el Cádiz

El Cádiz necesita dar salida a jugadores para poder fichar. De momento los esfuerzos en el club van en dos direcciones: aligerar la nómina de la plantilla actual y acotar el mercado de jugadores para poder fichar. Por ese orden, el trabajo en las oficinas de Carranza no para.

En principio, no habrá fichajes hasta que no se dejen fichas libres. Quien tiene la salida más clara es el lateral Juanjo. El futbolista que tiene claro que no cuenta, no pretende ser un obstáculo, y quiere ir a un equipo en el que pueda disputar minutos. Por tanto, tiene predisposición total a salir y ofertas de equipos importantes de Segunda División B. Ahora solo falta llegar a un acuerdo económico entre las partes.

Sin duda, el caso de Juanjo es el que menos preocupa en el club. Más difíciles será que Carlos Calvo y Abel acepten marcharse. El primero ya se cerró en banda en verano y de momento sigue igual. Abel tampoco parece dispuesto a marcharse, a pesar de tener alguna oferta de Segunda B.

A pesar de todo en la entidad cadista no hay ningún tipo de nerviosismo,. Si algo han demostrado los actuales gestores cadistas es saber jugar con los tiempos. Además, aún quedan muchos días para que se cierre el mercado a final de mes.

