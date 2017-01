El gerente del HUBU niega el colapso

El gerente del Hospital Universitario de Burgos niega que el hospital esté colapsado y asegura que si hiciera falta, la planta 7ª del bloque H se abriría en cuestión de horas. "Es una planta vacía, habilitar la planta H7 supondría acondicionarla", apunta Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, quien asegura que "eso no sería un problema, en unas horas se podría abrir".

No obstante, el gerente defiende el funcionamiento del hospital con las medidas que se han tomado en una situación, la del pasado fin de semana, en la que los profesionales de Urgencias han atendido más de 400 urgencias diarias. "Que es una barbaridad y no tiene justificación porque no son urgencias hospitarias, son más bien del ámbito de atención primaria", opina.

Ortiz de Valdivielso tilda de catastrofista y negativa la valoración de la plataforma Sanidad Pública sobre la gestión de la gripe en el Hospital Universitario y aclara que los casos de gripe que se han derivado a la sanidad privada encajan en un convenio global con el hospital San Juan de Dios. "Lo que hemos utilizado son los dispositivos de un concierto activo", puntualiza.

Según la información proporcionada por la delegación de la Junta en Burgos, desde el inicio de la gripe han sido ingresados en el Hospital Universitario de Burgos 199 pacientes, de los que permanecen ingresados 88. El número de pacientes declarados con gripe grave es de 28. 5 de ellos han sido ingresados en la UCI, con un fallecimiento.

