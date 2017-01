Angel: "Si marco en el Heliodoro, no lo celebraré"

Siempre es motivo de alegría volver a la tierra por muchos motivos. El ver a la familia y el recordar momentos especiales que tuve en el Heliodoro son fundamentales para mí “, señaló el jugador que hizo memoria de lo que fueron sus vivencias como blanquiazul, teniendo bien marcado el encuentro del ascenso en Montilivi: “Sin duda el encuentro ante el Girona. Pude jugar veinte minutos y el recuerdo que tengo de aquel viaje fue increíble. El retorno a la isla en la guagua y el recibimiento en el cabildo ha sido sin duda el momento más bonito de mi carrera”, señaló con un cierto tono de nostalgia.

Pero Angel ha crecido profesionalmente y sabe que en su carrera ha podido tener muchas vivencias desde su salida del Tenerife, reconociendo que “en este mundo nunca se sabe dónde vas a estar el día de mañana. Salí por no tener apenas protagonismo y tras un descenso duro de asimilar. Luego la llegada a Elche fue buena porque logré goles para ascender a primera división. Todavía me quedan años por jugar al fútbol y de momento no me puedo quejar de lo que he conseguido”, apuntó el ariete del conjunto maño.

Su paso por el equipo de su tierra ha marcado su carrera y Angel reconoció desearle lo mejor al Tenerife puesto que “como chicharrero que soy le deseo todo lo mejor y que intenten estar en la zona alta de la clasificación. Ojalá pueda estar entre los seis primeros y consiga jugar los playoffs por el ascenso a la primera división”, comentó el jugador en la antena de la Cadena SER.

Pero quizás un sector de la afición blanquiazul pueda recibir al jugador con mal recuerdo, tras la celebración del tanto que endosó en La Romareda con el equipo zaragozano la pasada temporada. El jugador tiene claro que “eso pasó hace ya mucho tiempo, me expliqué y pedí disculpas. Sigo diciendo que voy a estar agradecido al Tenerife por haberme dado la oportunidad de llegar al fútbol profesional y solo tengo palabras de agradecimiento hacia el club. Es obvio que si me pitan me dolerá puesto que viví muchas alegrías, pero entiendo que quien esté dolido conmigo pueda manifestarse así. Tengo claro que si el sábado marco no voy a celebrarlo por respeto a la afición”, sentenció.

