Os Cánticos da Coruña (dende as brétemas de Ponteareas)

O meu nome é o da Cidade Alta

nacido onde a luz e o mar se están orixinando mutuamente...

Penso que é ben acaído comezar este primeiro momento do ano con poesía. No seu libro póstumo “En Concreto”, Luísa Villalta identificou a súa palabra coa propia Coruña: Cidade tatuada na pétrea pel do mar.

Así llo comentei en tempos a Manuel María: Velaí o primeiro poemario integramente coruñés. Non señor –corrixiume- nos anos trinta xa apareceu “O Poema da Cruña” do Padre Rubinos. Como sempre sorprendeume a erudición do mestre. Ademais dunha residencia, detrás dese nome hai tamén un poeta: Xosé Rubinos nado en 1898, xesuíta, moi novo embarcou cara América.

Algúns dos títulos do libro: “O Orzán”, “A melodía do Pesqueiro Cruñés”, “Sentimento na Sombra duns Carballos de Monelos”, “A Fonte da Rúa Ancha de San Andrés”... E por suposto a Coruña como cidade-barco:

Semella branca nao que sempre emproa

Pra ir buscar ao emigrado, e xa axeitada

Agarda sô que brille a certa estrela.

Unha Torre é cal mástel qu'a coroa.

E un Castelo é bourel qu'a ten pousada.

Un tempo despois volvín recuncar no argumento con Miguel Anxo Fernán Vello: “En Concreto”, o primeiro grande cántico á Coruña...ben, despois do libro do Padre Rubinos.

- Equivócaste -díxome-, honremos tamén a “Nau Enfeitizada” de Xosé Devesa Monterroso.

A Cidade Velha é o espírito, o recanto no que Marineda cavila na súa beleza. Pola Baía ela olha a Galiza. Polo Orzán, otea o infinito.

O “Poema da Cruña”, “Nao Enfeitizada”, “En Concreto” participan das mesmas imaxes, vimbios invisibles do cosmos que nos conforma. Di Xosé Devesa:

(...) o vento é cuase o elemento esencial da vila, como se, no primeiro abrente, daqui saira a brisa recén creada.

Ás veces un pensa que, de ter un lenzo forte abondo para o colher entre duas torres, ao jeito dumha vela, a Marineda de Emilia botaria-se por eses mares de Deus, á procura da absoluta liverdade para que a foi nada..

E continúa Luísa:

(...) outra vez, sempre o vento dos ventos

rodeando este ponto no mundo:

Cabeza, Garda, Chave, Forza e Antemural do reino renacido.

Os cánticos da Coruña. Bos argumentos en clave de alta poesía, para rebatir a aqueles, refírome a actual dirección da Autoriadade Portuaria, que pretenden reducir a un negocio, e negocio de cemento, a parte máis significada da cidade, a propia Ribeira da Coruña, pois é a súa orixe mesma. Esa antiga praia do Parrote, un marabilloso entorno de costa que administran pero que non é deles ( porque pertence por dereito propio ao conxunto da cidadanía) .

Alta poesía e boas travesías pois, neste 2017, para a tripulación da cidade-barco.

Xa o dixo, o Gran Poeta de Cangas, Bernardino Graña: En lugar de máis cemento,tamén aquí na Coruña, Medre Mar

