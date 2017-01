El Elda Industrial sigue en racha (0-3)

Albatera C. F.: Javier Tur, Francisco Ros (Javier Mateo 71´), Borja Guardiola, Manuel Ibáñez, Carlos Giménez (César Lozano 71´), Ángel Marco, Iván Martínez, Víctor Martínez, Juan Antonio López (Adrián Espadas 64´), Rubén Marín y Gabriel Navarro.

Elda Industrial C. F.: Antonio Vidal, Juan Carlos Sánchez, Giuseppe, Aitor González, Carlos Egido (Néstor Fernández 55´), Iván García (Néstor Orellana 80´), Mario Uclés, Iván Torregrosa (Cristian Ripoll 57´), Dani Sevilla, Héctor Cartagena (Ricardo López 55´) y Joaquín Amat.

Árbitro: Victor Moreno Soler. Amonestó a los locales Francisco Ros, Ángel Marco, Gabriel Navarro, Víctor Martínez, Manuel Ibáñez, Borja Guardiola y César Lozano. También al visitante Juan Carlos Sánchez.

Goles: 0-1 (6´) Iván Torregrosa. 0-2 (69´) Joaquín Amat. 0-3 (89´) Cristian Ripoll.

Campo: “El Calvario” de Albatera.

Incidencias: 17ª jornada de liga en el Grupo IV de la Preferente Valenciana de fútbol.

El Elda Industrial C. F. sigue en racha. Los de Mario Cartagena no acusaron las bajas de Fede Ruiz y Carlos Calero que jugaron con el primer equipo del C. D. Eldense, y se impusieron con solvencia en el campo de “El Calvario” a un Albatera que acusó el mazazo de encajar el primer gol a los seis minutos de partido cuando Iván Torregrosa batía la meta de Javier Tur. Aunque la sentencia del partido no empezó a cuajarse hasta que quedaban veinte minutos para la conclusión, el Elda Industrial volvió a demostrar que, cuando queda poco más de una vuelta para acabar la competición liguera, ha empezado a contar para luchar por ocupar una de las plazas altas de la tabla clasificatoria. Ahora, con 29 puntos, el filial del C. D. Eldense está a seis de la segunda plaza que ocupa el Hércules de Alicante “B” con el que se medirá el próximo día 25 a las 21.00 h en el “Nuevo Pepico Amat” en el partido que fue aplazado en la 16ª jornada de liga.

Antes, los de Cartagena deben visitar al Jove Español de San Vicente, el próximo sábado a las 17.30 h en la ciudad deportiva de San Vicente del Raspeig.

