El Valencia cede a Mikey Fernández al C. D. Eldense

El Valencia C. F. ha cedido al C. D. Eldense al medio centro diestro, Michael Wayne Fernández Greenwood “Mikey”.

Tiene 20 años, de padre madrileño y madre británica, Mikey Fernández nació en la localidad inglesa de Bradford pero se ha criado en Benidorm donde siguió jugando al fútbol tras haber pasado por la escuela del Real Madrid en la capital de España. Guillermo Amor se fijó en él y le llevó a La Masía del F. C. Barcelona para realizar unas pruebas que acabó pasando pero no se quedó porque su familia consideró que era muy pequeño para separarse de ellos. Antes de pasar a la base del Valencia C. F. pasó por la del Villarreal C. F. Jugó en el Juvenil “A” del club Ché para pasar al Valencia Mestalla que le cedió al Orihuela, regresó al club Valencianista para ser cedido de nuevo, en este caso al Guijuelo de Salamanca donde ha disputado la primera vuelta llegando a disputar la eliminatoria de La Copa de S. M. El Rey ante el Atlético de Madrid.

Llega cedido hasta el 30 de junio próximo.

Comentarios