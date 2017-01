El Santiago FS regala los tres puntos al Cartagena con dos errores de bulto

Lo venían advirtiendo los propios jugadores y técnicos del Santiago Futsal: el empatar o incluso ganar remontando marcadores adversos con la táctica de portero jugador se acabaría algún día. Y el día fue en el que, quizás, más necesitaba sumar la victoria, ante un rival directo por la permanencia como el Cartagena.

Recibía Santiago Futsal al Cartagena en un partido que el propio Santi Valladares catalogó de “vital importancia” en la previa al encuentro. Con las ideas claras salió la escuadra santiaguesa a la pista del Fontes do Sar en el último encuentro de la primera vuelta, y no tardó en mostrar sus cartas. Presión en primera línea en la salida de balón de los visitantes, que acabó propiciando ocasiones de mucho peligro de las botas de Armando y Catela.

A los 9 minutos llegaría el primer tanto de partido. Recuperación de Ismael al borde del área rival que cede el balón a Antonio Diz para que este, a la media vuelta, rematara al fondo de la red visitante.

Tras unos minutos en los que se sucederían las acometidas locales, pero sin lograr materializar y aumentar la renta en el marcador, los de Santiago se verían castigados por el tanto del empate. Un error en la salida de balón de los locales propició un movimiento rápido dentro del área y remate sólo a puerta de Saura para el 1-1 en el minuto 18.

Sin apenas tiempo para la reacción, una jugada por banda y remate al primer palo de Juanpi, significó el 1-2 para los de Cartagena con el que se llegaría al descanso.

La segunda parte se reanudó con unos primeros instantes de desajuste por parte de ambos conjuntos. Pese a que los locales buscaban generar para reducir distancias e igualar el marcador, la defensa visitante impedía que los locales encararan portería. Ismael probó con un tiro exterior a los dos minutos de reanudarse el juego, que detuvo Raúl por bajo; y Jesús respondió con un potente saque de falta que se estrelló en la cruceta.

Sin embargo, un intenso Santiago Futsal lograría llegar al área rival con mucho peligro e incluso poner contra las cuerdas a los defensas visitantes que, hasta en dos ocasiones, salvaron dos remates ajustados que ya se introducían en portería, uno de Antonio y otro de Álex Diz.

Cuando el partido entraba en los 10 últimos minutos, una acción dentro del área local acabaría en un tiro de penalti favorable a Plásticos Romero Cartagena que Juanpi materializó para el 1-3 de los suyos.

Ya con portero-jugador, los blancos anotaron el 2-3 por medio de Catela en una apertura desde banda y remate cruzado para reducir distancias. Pese a intentarlo hasta el pitido final, en esta ocasión la suerte no se puso del lado santiagués. El partido remató con una polémica acción dentro del área rival y Antonio Diz doliéndose de un golpe en el pie. Dentro o fuera pareció falta, pero los árbitros no señalaron nada. Partido que se le escapa al Santiago Futsal ante un rival directo, y que el viernes recibirá a Jumilla Bodegas Juan Gil en el Fontes do Sar (21h)

Sala de prensa

David Rial, técnico del filial Santiago Futsal B, que dirigió el banquillo del primer equipo por la sanción de Santi Valladares y Mon Barreiro analizó el encuentro tras su conclusión, del que dijo “Creo que en líneas generales hemos estado bien; pero otra vez, hemos concedido dos regalos que nos han costado el partido. Nos cuesta ponernos por delante y hoy, en un minuto fatídico, perdimos la ventaja. Ya al final, la situación del juego de 5 no se dio como en las últimas ocasiones.”

