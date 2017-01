2 anys de presó per conduir 28km contra direcció a l'AP-7

Durant el judici al jutjat penal número 1 de Figueres, la conductora de 26 anys i de Llagostera ha explicat que no recorda res de la matinada del 20 de novembre. Diu que va ser conscient de la imprudència que havia fet quan els Mossos d'Esquadra la van aturar a Capmany (a l'Alt Empordà).

La van parar després de conduir 28 quilòmetres contra direcció per l'autopista AP-7, anava beguda i el cotxe que conduïa no tenia una de les rodes del davant.

La noia tornava de festa d'una discoteca de Sils i estava convençuda que conduïa cap a Llagostera. Això és el que va explicar quan la van detenir, però avui ha reiterat davant del jutge que no recorda res, tal i com explica el seu advocat, Obduli Rivas:

La Fiscalia demanava que es condemnés a la conductora a quatre anys de presó per un delicte contra la seguretat del trànsit, però les parts han arribat a un pacte de dos anys de presó. No té antecedents i no hi haurà d'entrar perquè si no comet cap delicte durant cinc anys.

El jutjat també l'obliga a fer un curs de formació i seguretat viària i a pagar una multa de 3.600 euros. Tampoc li tornen el cotxe, que ja li va retirar el jutjat d'instrucció en prendre-li declaració l'endemà dels fets.

Comentarios