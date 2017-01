Torna el Girona 10 amb 8.000 places

En total s'oferiran més de 1.400 places hoteleres i més de 6mil àpats a 10 euros. Un any més es farà un sorteig entre totes les persones que s'apuntin per escollir els afortunats que gaudiran de decomptes. La inscripció ja s'ha obert i hi ha temps per apuntar-se fins dilluns que ve al web Girona10.net .

La campanya, organitzada per l'Associació d'Hostaleria Turisme i Restauració i l'Ajuntament de Girona, ha estat un èxit en els darrers 5 anys, però enguany perillava. El president de l'associació, Josep Carreras, ha explicat que els restauradors i hoteleres deixen de guanyar entre 120 i 140mil euros durant el cap de setmana i a més, els ha costat trobar finançament.

Entre el 27 al 29 de gener s'han organitzat desenes d'activitats, fires, mercats, concerts i visites guiades, com la ruta de Joc de Trons que s'estrena aquest any. Una altra de les novetats és la Nit10, on 13 establiments d'oci nocturn oferiran dues copes per 10euros.

