Xina vol exportar el model català de donació d'òrgans

Xina vol canviar el seu model de donació i trasplantaments d'òrgans i ha agafat com a exemple els models d'extracció català i espanyol.

El canvi imminent que els metges xinesos volen aconseguir és deixar d'extreure i trasplantar òrgans de persones que han mort executades per una condemna de pena de mort. També volen millorar la detecció per aconseguir més donants i revisar la legislació del país per permetre que les persones que pateixen una mort cerebral puguin ser donants.

El passat mes de desembre la coordinadora de trasplantaments de l'hospital Josep Trueta de Girona, Núria Masnou, va viatjar a Hangzhou (Xina) juntament amb l'equip DTI --Donation & Transplantation Institute-- (un organisme internacional que vetlla per augmentar les donacions arreu del món) per formar un centenar de professionals sanitaris sobre la donació d'òrgans procedent de cadàvers.

FORMACIÓ A ETIÒPIA

Diversos metges i coordinadors de trasplantaments d'hospitals catalans col·laboren amb Xina, però també han fet formació a altres països de Sud-Amèrica. Aquest mes de gener també viatjaran a Etiòpia per liderar un projecte de donació d'òrgans procedent de cadàer, una pràctica inexistent als països africans.

Comentarios