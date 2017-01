"El Cádiz B tiene una gran plantilla y uno de los mejores entrenadores de la categoría

Barragán confía en poder jugar el próximo domingo en el derbi provincial que se jugará en La Barca de la Florida. El defensa se perdió el choque ante el Lora por sanción federativa y se encuentra “con muchas ganas” de volver a los terrenos de juego, y más “ante un rival como el Cádiz B”. Donde gusta estar el domingo es en un terreno de juego, porque “el que me conoce sabe que fuera del campo lo paso realmente mal”.

El xerecista, que vio el último partido en el Puntas Vela, destaca el “buen trabajo” que hicieron sus compañeros, “sacaron los tres puntos, los que salieron sustituyendo a los que nos quedamos fuera lo hicieron muy bien. Ahora nos toca esperar a ver si el entrenador nos pone de inicio o no, ojalá pueda ser de la partida y si es así tratar de lograr los tres puntos”, señala en la Cadena SER.

Barragán no escatima en elogios al hablar del rival con el que se enfrentarán el próximo domingo, en el primer partido de la segunda vuelta y destaca que haber perdido el pasado domingo no le hará más peligroso, “lo es siempre, tiene una plantilla muy compensada, para mí con uno de los mejores entrenadores de la División de Honor, claramente de superior categoría, será un partido muy difícil independientemente del resultado que tuvieran en la última jornada”.

Por último, no esconde que su deseo era haber jugado este partido en La Granja, “ya que no podíamos jugarlo en La Juventud, no queríamos salir de Jerez, pero el tema de la seguridad y la taquilla era también importante”.

