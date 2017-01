El Xerez DFC se enfrentará el próximo domingo al San José en el primer encuentro de la segunda vuelta. Los azulinos han salido del descenso tras perder en Conil y esperan recuperar el terreno perdido ante los sevillanos, que sacaron un punto en el partido de la primera vuelta disputado en Chapín. Javi Tamayo y Benítez se perderán el partido por sanción federativa. Los dos vieron la quinta cartulina amarilla el domingo y han sido sancionados con un partido de liga. Esa es la peor noticia para Juan Antonio Sánchez Franzón, la positiva es que recupera a Guille tras varias semanas ausentes por problemas musculares.

La vuelta al equipo estaba previsto para este domingo y no lo precipita la ausencia de un delantero tan importante como Javi Tamayo. Guille lo confirma en la Cadena SER: “el míster ya me lo comentó la pasada semana, que pensaba meterme en la convocatoria, pero me veía aún con miedo y es que han sido tres lesiones seguidas musculares y es verdad que un poco de miedo sí tenía. Me dijo que las vacaciones ya habían acabado para mí y que me preparara para esta semana”.

Más allá de que el equipo recupere buenas sensaciones, el delantero apuesta por los resultados, “porque al final lo que nos obliga este club es a ganar. A todos nos gustaría jugar bien y sacar los tres puntos, pero independientemente de lo que quiera la afición, nosotros lo que queremos es ganar, el equipo tiene que estar el año que viene en Tercera, no queda otra”, afirma el jerezano.

Sánchez Franzón argumentaba hace unos días ante los periodistas, que tenía la sensación de que al equipo le costaba competir porque no estaba acostumbrado a hacerlo en las últimas temporadas. Guille no parece estar muy de acuerdo con esa reflexión, “porque aquí de los diez u once fichajes que se han hecho todos venían de superior categoría, no creo que por ahí vayan los tiros, en lo que sí estoy de acuerdo es que en algunos partidos nos ha faltado competir”.

