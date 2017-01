Els pares de Nadia defensen que són fotografies per seguir l'evolució de la malatia

Els pares de Nadia acusats d'estafa per haver-se aprofitat econòmicament de la malaltia de la seva filla, i a qui ara se'ls investiga també per tenir fotografies de contingut sexual de la menor d'11 anys, es defensen dient que són imatges per veure com evolucionava la malaltia en la pell.

L'advocat dels pares, Alberto Martín, que, molt possiblement veurà les imatges dins el mateix Jutjat de la Seu per evitar que se'n pugui fer difusió, afirma –en declaracions a TeleCinco-després de parlar amb el pare, que són fotos fetes per fer el seguiment dermatològic, -de la pell- de la malaltia de la petita, sobretot en engonals i aixelles. I nega que siguin de caràcter sexual.



L'advocat, s'ha mostrat sorprès per la investigació iniciada pel Jutge contra els pares per pornografia infantil i exhibicionisme, A banda de les fotografies trobades, s'investiga també si hi ha vídeos, tot i què de moment no se n'hauria trobat cap. El Mossos també analitzaran més dispositius i memòries d'ordinadors trobats tant a la casa familiar d'Organyà, a l'Alt Urgell, com al cotxe del pare de la nena, per si surt a la llum més material.

Precisament a Organyà, la gent està encara més decebuda, com trasllada l’alcalde, Celestí Vilà

Mentre, l'Audiència de Lleida, ha desestimat definitivament el recurs de Fernando Blanco, contra la presó provisional (pel cas d'estafa) pels mateixos motius que ho va fer el jutge, el passat desembre: per risc de fuga i de destrucció de proves.

I davant d'aquests nous fets, de moment, la Fiscalia descarta demanar presó per la mare, Marga Garau que ara es troba en llibertat amb càrrecs, a l'espera de les declaracions que facin el divendres davant el Jutge, per donar explicacions de les fotografies de caire sexual trobades pels Mossos en un pendrive de Fernando Blanco. Tampoc considera necessari, de moment, augmentar la protecció de la nena, més enllà de la mesura ja efectiva de la retirada de custòdia de la menor als pares.

