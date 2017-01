Los desconocidos

Hace unas semanas un amigo me pidió el favor de si podía enviar un vídeo de ánimo y apoyo a las jugadoras de un equipo que estaban atravesando un mal momento anímico y de resultados. Por supuesto, accedí con mucho gusto y se me ocurrió hablar de esos jugadores y jugadoras, desconocidos para el público en general, pero que viven nuestro deporte con la misma pasión y profesionalidad que los que nos dedicamos a esto como modo de vida.

Hace ya muchos años, en mi época de jugador, el boom del baloncesto y una situación económica en general buena, permitía que existieran equipos de menor categoría en los que era posible jugar y cobrar por ello, en muchos casos una buena cantidad de dinero. Ahora es más complicado.

Quiero dedicarle unas palabras a todas esas personas que compaginan sus trabajos, deberes o familias con el día a día de un equipo de baloncesto, sus entrenamientos, viajes, partidos, etc, etc y todo ello sin ninguna contraprestación económica.

En la mayoría de los casos no cobran por jugar, lo hacen por mantenerse en forma, divertirse con sus amigos o porque el baloncesto les apasiona de verdad. Normalmente, y en la mayoría de los casos, ya no es que no cobren sino que les cuesta dinero el poder jugar y tienen que hacerse cargo de las inscripciones de equipos, arbitrajes, uniformes, viajes, etc.

Sus entrenamientos tienen que adaptarlos a sus trabajos y a los horarios que puedan conseguir en los pabellones disponibles, pabellones que normalmente carecen de calefacción y que en muchos casos, la superficie no es la idónea para jugar al baloncesto.

Recuerdo casos de gente que después de salir de trabajar, cenaban y luego cogían sus bártulos y se marchaban a entrenar hasta la medianoche con un frío considerable. Luego, ducha. Los que tienen suerte pueden hacerlo en el pabellón, los que no, todos sudados y vuelta para casa para hacerlo allí, acostarse y madrugar para acudir a sus deberes laborales o escolares al día siguiente.

Los fines de semana juegan sus partidos, si les toca desplazarse normalmente lo hacen en sus propios coches, se pagan la gasolina, las comidas y casi siempre juegan en horarios complicados que obligan a madrugones extraordinarios.

conseguimos acercar El Breo a muchos pueblos para que esos jugadores anónimos pudieran tener contacto con nuestros jugadores

Cuando vemos jugadores por la tele en los partidos de la liga ACB, NBA, EUROLIGUE, etc. les llamamos jugadores profesionales. Y obviamente lo son, pero para mí los verdaderos profesionales son estos otros, los que viven y disfrutan del baloncesto con pasión y sin ninguna motivación económica, simplemente porque les gusta nuestro deporte y disfrutan de verdad con ello.

En estos últimos años intentamos y conseguimos acercar al Breo a muchos pueblos para que esos jugadores anónimos pudieran tener contacto con nuestros jugadores, en vacaciones, siempre que pude, me acercaba a trabajar con diferentes equipos de la provincia para compartir con ellos experiencias y conocimientos. También recibimos la visita de algunos equipos al Pazo, recuerdo la de las chicas del C.B. do Lea que después de un entrenamiento nos visitaron e incluso jugamos un partidillo y unos concursos con ellas, más adelante tuve la posibilidad de ir a verlas jugar y disfruté mucho haciéndolo. Creo que ese acercamiento es muy importante para poder motivar y agradecer todo el esfuerzo que hacen por jugar al basket y engrandecer nuestro deporte.

Durante los últimos años y debido a mi trabajo, pocos momentos libres me quedaban ya que me entregué en cuerpo y alma a él, y el poco tiempo libre que tenía se lo intentaba dedicar a mí familia. Así que casi nunca pude acudir a ver partidos de otras categorías, ya no solo en Lugo, sino también en todos esos pueblos de la provincia en los cuales los jóvenes y no tan jóvenes montan equipos y disfrutan entrenando y jugando al basket.

Ahora sí intentaré hacerlo, creo que todo ese esfuerzo merece un reconocimiento y quiero poder hacerlo con lo que más me gusta, viéndolos jugar.

Comentarios