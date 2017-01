El juez Garzón pide protección para Pilar de Lara

El jurista Baltasar Garzón ha criticado este miércoles las presiones sobre la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, que instruye macrocausas como la 'Pokémon' y la 'Carioca', al tiempo que ha defendido la necesidad de "protección frente a los ataques".

Así lo ha manifestado en una entrevista en la Radio Galega, en la que ha considerado, en relación a la dilatación de las causas que instruye ésta, que la jueza Pilar de Lara "tiene que tener un refuerzo de medios para que pueda atender su trabajo", pero también ha reivindicado "una protección frente a esos ataques que está recibiendo".

En este sentido, el exmagistrado de la Audiencia Nacional ha considerado que esas críticas a la magistrada buscan, a su juicio, influir en las causas que instruye Pilar de Lara Cifuentes en su juzgado.

Garzón ha recordado también las presiones que vivió en su propia persona y que acabaron con su inhabilitación por once años. "Es el canon que se tiene que pagar por ser independiente. No me arrepiento, asumo lo que sucedió y tomo energía para seguir adelante", ha comentado.moria histórica.

Comentarios