17 días sin Satur

A pie, con perros especializados y con helicópteros le busca la la Guardia Civil, tareas a las que se unen sus familiares y amigos, además de la Policía Local de Torrelodones. Todos ellos están peinando el entorno en busca de alguna pista fiable.

Sus hijos aseguran que se escapó de la residencia por la puerta de emergencia, por lo que la Consejería de Asuntos Sociales ha abierto una investigación para “estudiar si las medidas de seguridad eran las correctas”. Además, están estudiando el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas por si los hechos “pudieran dar lugar a la adopción de medidas previstas en el contrato”.

Iván, uno de sus hijos señala que su padre ingresó en la residencia el 16 de diciembre y que “se escapó” 10 días más tarde. “No nos dejaron que mi padre llevara el GPS para ser localizado, al sufrir Alzheimer. Lo llevamos con los enseres de mi padre y una supervisora y una señorita de recepción nos dijeron que no hacía falta. Al día siguiente nos llamaron diciendo que no le encontraban, y estaba en un pasillo de un patio, que había sido un susto. Volvimos a la residencia para llevar el GPS y nos dijeron que no hacía falta. Y al lunes siguiente se escapó”, ha indicado.

En el momento de la desaparición, Saturnino vestía un chándal de color gris con un caballo verde y unas zapatillas de color negro y suela blanca. Llevaba además una medalla con la inscripción SOS y teléfonos de contacto.

