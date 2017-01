Niega haber violado a una turista que dormía en una tumbona en Magaluf

La fiscalía ha pedido hoy una condena de siete años de cárcel para un hombre acusado de violar a una turista británica mientras se encontraba durmiendo en una hamaca en la playa de Magaluf después de una borrachera. En el juicio celebrado hoy en la Audiencia Provincial, el acusado ha admitido que mantuvo relaciones con la chica, pero ha insistido en que fueron consentidas y que la joven le acusó falsamente por no haber utilizado métodos anticonceptivos durante la relación.

La fiscalía sostiene que el hombre aprovechó que la turista estaba en estado de inconsciencia debido a un elevado consumo de alcohol para violarla. Se acercó a la joven, ha dicho la fiscal, y la forzó encima de la tumbona en la que estaba durmiendo, quedando la chica en estado de shock cuando se despertó y se encontró al hombre encima. Unos hechos negados por el acusado, que ha declarado ante el tribunal que las relaciones fueron consentidas y la mujer estaba despierta.

La víctima no ha declarado durante el juicio, ya que había comunicado previamente a la sala que no lo haría porque no se encontraba en condiciones de rememorar lo sucedido. Tampoco han declarado los tres jóvenes que le acompañaban esa mañana en la playa. Sí lo ha hecho una agente de la guardia civil que atendió al hombre minutos después de que se produjeran los hechos.

La fiscalía ha pedido al final del juicio una condena de siete años de cárcel por agresión sexual. La defensa del acusado ha pedido su libre absolución al considerar que no hay pruebas suficientes para condenarle, porque ni la víctima ni los testigos han dado su testimonio durante el juicio y tampoco se ha acreditado que la turista estuviera bajo los efectos del alcohol o con sus facultades mermadas. El juicio ha quedado visto para sentencia.

