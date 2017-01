Huertas y la estabilidad

Xelo Huertas seguirá siendo la presidenta del Parlament mientras quiera el Partido Popular, que hace año y medio no apoyó su elección como presidenta de la Cámara. Un Partido Popular cuyos postulados ideológicos se hallan en las antípodas de lo que, se supone, defendía Huertas hasta ahora.

El PP dice tener dudas sobre la legalidad del artículo 39C del reglamento de la Cámara que obligaría a Huertas a dejar la presidencia. El artículo dice así:

Los miembros de la Mesa cesarán como tales por una de las siguientes causas:

a) Pérdida de la condición de diputado o diputada por cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 10 de este reglamento

b) Renuncia expresa de la condición de miembro de la Mesa

c) Dejar de pertenecer a su grupo parlamentario

Como saben, Huertas ya no pertenece al grupo parlamentario de Podem, que es quien la propuso para el cargo por el que fue elegida con los votos a favor de los socios del Govern. PP, PI y Ciudadanos se abstuvieron.

Las dudas jurídicas del PP no ocultan su intento de retrasar al máximo el relevo de Huertas para ahondar así en la crisis institucional provocada por los líos internos del socio externo del Govern. El Partido Popular no ha provocado el problema, pero con su bloqueo tampoco parece dispuesto a formar parte de la solución. Lamentar en público el espectáculo del relevo de Huertas mientras pretende alargarlo innecesariamente no resulta muy coherente. Si lo que de verdad le preocupa al PP es la estabilidad del Parlament, quizá debería ayudar a que deje ya de presidirlo quien más contribuye, y seguramente contribuirá, a desestabilizarlo.

Porque nada desestabiliza más que aferrarse a un cargo sin el apoyo de los que te propusieron para ocuparlo.

