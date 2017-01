David Sánchez luce de grana y Deseado aprieta al Linares por Curto

El primer fichaje del Real Murcia, David Sánchez, ya luce la elástica grana. El experimentado mediocentro, que firma por un año y medio, reconocía que "cuando el Murcia te llama no le puedes decir que no. Jugar en un estadio así me hace feliz y así rindo mejor". El futbolista, que ha disputado casi todos los partidos de la temporada con el Atlético Baleares, espera debutar ya este domingo ante el Villanovense.

Deseado Flores reconoció que "David era una predilección mía, ya hablamos en el pasado, antes de estar en el Real Murcia. Nos dará mucha veteranía para el centro del campo"

El responsable de la parcela deportiva reconoció que se está ultimando la llegada de Josema, joven central de Lorquí que pertenece al Almería. En cuanto a Víctor Curto, la idea que tiene el Real Murcia es la de no dejar pasar más tiempo. Deseado aprieta al Linares y si no se soluciona su marcha del club andaluz en próximas horas, podrían plantearse otros futbolistas.

