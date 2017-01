Los sindicatos de Hermanas Hospitalarias y San Juan de Dios retoman las movilizaciones

Los sindicatos de la Sanidad Privada de Palencia se concentrarán este jueves 12 de diciembre ante la Delegación Territorial de la Junta por el bloque del convenio del sector que afecta a más de 1.000 familias. El convenio afecta a los trabajadores de Hermanas Hospitalarias y San Juan de Dios. La concentración tendrá lugar a las 11:00 horas. Se retoman las movilizaciones tras dos años de bloqueo y 23 reuniones que no han dado fruto.

Según la versión de los Comités de Empresa y de la Comisión Negociadora, las empresas aseguran que tanto la Junta como la Diputación les "están ahogando" al no actualizar los convenios desde 2009 y al no cubrir las bajas por fallecimiento. Desde los sindicatos afirman que "los problemas que tengan las empresas con la Junta de Castilla y León no so excusa para una postura patronal de ataque a los derechos de los trabajadores".

Comentarios