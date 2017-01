Marta Llorens: 'El govern de Carles Pellicer castiga la CUP'

El govern de Carles Pellicer castiga la CUP i l’exclou de les negociacions de cara els pressupostos del 2017. És el que diuen els independentistes, mesos després d’haver assegurat que no tenien cap intenció de pactar els comptes. Amb tot, estan molestos perquè se’ls ignora.

Marta Llorens, la portaveu de la CUP, assegura que se’ls castiga per no haver donat suport a les ordenances i se’ls aparta del debat polític. Assegura que ‘l’any passat se’ns va dir que la CUP havia madurat perquè aprovava uns pressupostos de Convergència’, però que ara, amb la negativa de recolzar les ordenances ‘la CUP ja no som aquell partit madur’. De fet, diu Llorens que ‘el mateix alcalde Pellicer s’ha saltat els seus principis... ell deia que primer de tot, s’havia de respectar l’aritmètica del plenari i que sempre parlarien primer amb la CUP com a líders de la oposició que som’. Ara, diu Llorens, ‘ni tant sols se’ns considera líders de la oposició’.

De fet, segons la CUP, el menyspreu del govern és tal que fins i tot un regidor els va etzibar el següent en una comissió informativa en la que no se’ls havia lliurat la informació pertinent com sí s’havia fet amb la resta de grups municipals. Diu Llorens que ‘tots els altres gurps municipals van ser trucats per Marc Arza’, president de la comissió en qüestió. En arribar i veure que a ells no se’ls havia informat van demanar explicacions i segons Llorens ‘se’ns va respondre que només trucaven a les persones amb les que consideraven que es pot treballar’. Ara, per tant, segons la CUP ‘ja no es pot ni tant sols treballar amb nosaltres’.

La CUP supedita les ordenances a un pressupost

Durant les negociacions per aprovar les ordenances – les taxes i els impostos que paguen els ciutadans – la CUP ja va anunciar que no donaria suport als pressupostos. I és que l’assemblea va considerar que les ordenances anaven supeditades a un pressupost. És a dir, pactar els ingressos ha d’anar condicionat a les despeses.

En una roda de premsa a les portes de l’Ajuntament, la CUP va assegurar que no donava recolzament a Carles Pellicer i al seu equip per aprovar les ordenances i que aquesta decisió, que va prendre l’assemblea, també condicionava una possible negociació dels pressupostos, que no aprovarien.

Comentarios