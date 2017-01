La CUP exigeix una consulta ciutadana per decidir el futur de la brossa

La CUP de Reus reclama que sigui la ciutadania qui decideixi la futura gestió del servei de la brossa. Exigeixen que es dugui a terme una consulta ciutadana. Cal recordar, però, que a finals d'any, l'alcalde Carles Pellicer va tancar dràsticament la porta a una municipalització del servei. No obstant això, la CUP no està disposada a deixar de banda la internalització del servei de la neteja de la via pública. Recorden que l'estudi econòmic encarregat per l’Ajuntament a una consultora avala un estalvi d'1,3 milions d'euros amb la municipalització d’aquest servei. Actualment és l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) qui té adjudicades les tasques de neteja de la via pública, a través d’un contracte que s’exhaurirà el 2018. El regidor de la CUP, Xavier Angelergues, ha destacat que ‘apostem perquè sigui la ciutadania qui decideixi si ens volem estalviar gairebé un milió i mig d’euros a l’any o volem seguir pagant a una empresa mafiosa’. En aquest sentit, Angelergues també ha assegurat que ‘el govern de Carles Pellicer va descartar la possibilitat de municipalitzar quan encara no s'havia ni fet públic l'informe, s’hi van girar en contra sense arguments’.

Per la seva banda, la regidora Marta Llorens ha subratllat que ‘si sumem i multipliquem l’estalvi pels deu anys, ens dóna més d’11 milions d’euros que ens podríem haver estalviat tots aquests anys’. En els pròxims dies, la CUP obrirà taules públiques per informar sobre la seva proposta i obrir el debat a tota la ciutadania reusenca.

