Teatre, música i circ

El Teatre Bartrina celebrarà els vint de la seva reobertura amb una àmplia programació. De fet, la temporada d'hiver-primavera arriba marcada per espectacles de tot tipus. No hi faltarà circ, música, teatre de text i obres contemporànies. La temporada s'obrirà el dissabte 21 de gener amb el muntatge Rhümia, guardonat pel premi Zirkòloka 2016 com a millor espectacle de circ. Amb motiu del vintè aniversari i també amb la mirada posada en la capitalitat de la cultura catalana, es podrà gaudir de l'espectacle 'La desaparició de Wendy', de Josep Maria Benet i Jornet, una producció de la Sala Becket.

La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, ha destacat que 'anirem celebrant aquest aniversari al llarg de la temporada, però hi haurà un concert especial de commemoració que protagonitzarà la formació Soul Machine el dia 20 de maig'. També es podrà gaudir del nou treball del músic Fito Luri, Planetes Càlids. També es podrà comptar el treball en xarxa realitzat amb la Sala Trono, la Villarroel, el teatre Metropol de Tarragona i el Principal de Valls. Tot plegat, a través de la producció 'Els tres aniversaris', de Rebekka Kricheldorf. A més, ja es coneixen les dates del FEC, el Festival Europeu de Curtmetratges, que es viurà entre el 29 de març i el 2 d'abril, i del Festival de Circ Trapezi. Aquest omplirà la ciutat entre l'11 i el 14 de maig.

