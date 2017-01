Ni historia, ni confianzas

José Luis Mendilibar, técnico del Eibar no quiere ni oir hablar de historia, ni de confianzas. El técnico armero no se fía del 3-0 logrado en la ida contra Osasuna y que le da todo el favoritismo para pasar de ronda tras el partido de vuelta en Ipurua de este jueves, y de paso hacer historia, porque el equipo armero nunca ha jugado antes una ronda de cuartos de final de la Copa del Rey. " No lo miro, sólo lo recuerdo porque vosotros me lo decías (en referencia a los periodistas). Pero sí es algo a tener en cuenta, claro, para estar en el recuerdo de todo el mundo y sobre todo para el club, que va dando pasos de hace unos años para aquí. Esperemos poder seguir dando pasos de aquí en adelante”.

El técnico armero ha incluido a dos jugadores del filial, CD Vitoria, en la convocatoria para recibir a Osasuna: el defensa central Julen López y el mediocentro Imanol Sarriegi. No podrán jugar por lesión Iván Ramis, Kike García y Anaitz Arbilla, y por sanción de Cristian Rivera. Además, ha decidido dar descanso a Antonio Luna y Sergi Enrich. La convocatoria es la siguiente: Riesgo, Yoel; Capa, Dos Santos, Lejeune, Gálvez, Juncà, Julen López, Dani García, Escalante, Adrián, Fran Rico, Sarriegi, Pedro León, Inui, Bebé, Rubén Peña y Nano.

La principal preocupación del entrenador de Zaldibar es la de “ser capaz de mentalizar a la gente de que hay que salir a ganar el partido”. Porque no se fía de la clara ventaja que tienen. “El 0-3 de la ida es un resultado que hubiésemos firmado antes de empezar pero hay ejemplos de haber dado la vuelta. Sin ir más lejos el año pasado le dimos nosotros la vuelta a un 3-0 (contra la Ponferradina). Este año, ibamos ganando 0-3 en Cornellá al descanso y nos empataron. Ayer, Las Palmas estuvo a un gol de poder dar la vuelta con un 0-2 en la ida. Creo que hemos dado un paso muy grande pero hay que jugar”.

No olvida Mendilibar que Osasuna fue capaz de marcar tres goles al Valencia el pasado lunes, y que en liga ya les ganó 2-5, resultado con el que pasaría de ronda. “Por lo menos el carácter lo tienen, las ganas también y es algo bueno por su parte. Vendrán aquí a competir sabiendo que es muy complicado”. Y en ese sentido, tiene clara cuál es la clave. “Lo importante sería intentar salir fuerte para que, con un gol, ellos vieran que es imposible dar la vuelta”.

