Montse Puche: "El objetivo es ganar todos los partidos"

El Super Amara Bera regresa a la competición liguera con un partidazo en Bidebieta con el Rocasa, segundo clasificado. Por eso, Montse Puche, la entrenadora del equipo donostiarra, ha comparecido esta mañana en Bidasoa para hablar de la vuelta de la Liga Loterías Femenina.



-Llegan bien. "Quizá sea un poco precipitado valorar como hemos llegado, se nos han hecho largos estos meses, pero la competición te marca como está el equipo, aunque hemos gsnado la Euskaltel ojos y hemos vuelto con muy buenas sensaciones. Llegamos con las máximas garantías".

-Media liga. "Estos quince días van a ser duros, no media liga, porque esto es una carrera de fondo, pero si son partidos muy importantes y si los ganamos la cosa se nos pone muy de cara y vamos a ir a por todas".

-Rocasa. "No somos equipos que nos parezcamos, ponemos mucho ritmo a los partidos, ellas no son así, siempre tratan de frenar esa intensidad. Vamos a trabajar para que eso no ocurra".

-Trabajo a largo plazo. "El trabajo no ha sido solo para estos 15 días sino para llegar con las máximas garantías al final de liga con la copa de por medio. Queremos llegar bien a estos primeros quince días y después trabajar para mañana no fallar".



-Ganar a Rocasa... "Le daría mucha confianza en saber que vamos en el buen camino y que para conseguir el objetivo final debemos seguir en esta línea porque siempre hay alguien que entrena más que nosotros. Afianzaría mucho a las jugadores y su confianza".

-Favoritismo. "Favoritas puede que el factor cancha nos debería ayudar pero que no se nos olvide que ha sido el último equipo que ha ganado aquí en Bidebieta, será un partido duro y exigente en el que tendremos muchos factores en cuenta".

-Objetivo para 2017. "Ganar todos los partidos que nos quedan hasta final de temporada".

ALICIA FERNÁNDEZ: "LA LIGA ESTÁ EN ESTOS PARTIDOS" Junto a Montse Puche, ha comparecido en Bidebieta la jugadora Alicia Fernández. -Partido especial. "Creo que hemos estado todo el parón entrenando fuerte nos hemos cansado mucho pero esperemos que de resultado. Todas estamos esperando para jugar estos partidos y disfrutarlos, son partidos más reñidos, la liga está en estos partidos". -Rocasa. "El rocasa tiene alguna jugadora diferente aunque la base es la misma, no sé si decir si es mejor o peor. Será importante que equipo es capaz de implantar su ritmo de juego". -Favoritas. "Al final quien juega en casa tiene algo a favor pero no todo está por jugar en casa. Está semana hay un extra de motivación pero lo afronto de la misma manera, podemos ganar este y perder lo siguientes". -Sin presión. "Se lleva bien si somos el equipo a batir es porque lo hemos ganado el año pasado, pero eso no nos quita ganas de entrenar, somos un equipo joven y tenemos muchas ganas". -Sin fallos. "Es mejor no fallar ningún partido estamos por delante pero el año pasado estábamos en otra situación diferente y remontamos así que hay que acordarse de lo que pasó el año pasado y nos puede pasar, ya sabemos lo que puede pasar, igual que el año pasado hay que ganarlo todo"

