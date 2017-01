L'oposició critica que el marc pressupostari és poc realista

Aquest dimarts s'ha aprovat el marc pressupostari per al mandat 2016-2019. Les esmenes a la totalitat presentades pels Liberals i el PS han estat tombades amb els vots en contra dels demòcrates.

El president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, ha afirmat que el Govern no respecta el que marca la llei. Diu que ha trobat a faltar l'informe del Tribunal de Comptes sobre els objectius d'estabilitat financera, pressupostària i fiscal. També ha lamentat que no es tinguin en compte els incompliments quant endeutament de societats com l'INAF, l'SDADV o Andorra Turisme entre altres, que ha quantificat en 209 milions d'euros. Davant de tot plegat ha demanat al cap de Govern, que cessi al ministre de Finances, Jordi Cinca.

Pel que fa al PS, el conseller general, Pere López ha afirmat que els objectius no es compliran al final del mandat i ha acusat a l'executiu de manca de previsió i de fer un exercici de filibusterisme.

Qui també ha trobat irregularitats en el marc pressupostari ha estat el conseller general d'SDP, Víctor Naudi.

Per la seva part, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha negat que des de l'executiu s'estigui incomplint la llei i ha recordat que l'actualització del marc pressupostari s'ha fet amb criteris prudents. Pel que fa a les transferències comunals, ha defensat que segueixin congelades, tenint en copte que les corporacions ja han elaborat els seus pressupostos amb aquesta premissa

Comentarios