Saboya seguirà al Govern malgrat deixi Exteriors

El cap de Govern, Antoni Martí, confirma que Saboya continuarà a l'Executiu, malgrat deixi la cartera d'Exteriors.

Davant la demanda de Gilbert Saboya per problemes personals i familiars de deixar Afers Exteriors, tenint en compte que no podrà viatjar tant com fins ara i a més en un moment crucial de les negociacions amb Europa, Martí ha dit que compta amb tots els ministres que hi ha ara mateix al Govern.

Martí ha volgut destacar la feina feta per l'encara titular d'Exteriors en les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea i la seva capacitat com a possible candidat a cap de Govern.

Segons Martí, Saboya o Jordi Cinca poden ser dos grans candidats, però també Xavier Espot o Vicenç Mateu i d’altres, que poden liderar la candidatura. Sobre el relleu de Gilbert Saboya al capdavant del Ministeri d’Afers Exteriors, el cap de Govern no ha parlat de cap nom.

