El PS no votarà la congelació de les transferències

El PS deixa clar que no votarà la congelació de les transferències als comuns per aquest 2017.

Si no hi ha cap gir en els esdeveniments fins al moment de l'aprovació del Pressupost per aquest exercici, el Govern no podrà mantenir la congelació de les transferències fruit de l'acord institucional amb les corporacions comunals. Li manquen el vot de tres consellers i des de les files socialdemòcrates ja han dit que no hi votaran favorablement.

El conseller general i president del grup mixt, Pere López, ha dit que els demòcrates han tingut sis anys per fer la reforma de les transferències i competències i no l'han fet i no estan disposats a donar un xec en blanc amb el seu vot. Creu que amb aquesta posició poden forçar a que la modificació es tiri endavant.

Per la seva part, el principal grup de l'oposició, els Liberals també han assegurat el seu vot negatiu. El membre de l'executiva del partit, Valentí Martí, assenyala que aquesta és una qüestió que vulnera la Constitució i ha avançat que si prospera enguany també aquesta congelació presentaran un recurs d'inconstitucionalitat.

De fet l'altre grup de l'oposició, SDP ja ha presentat una esmena al Pressupost 2017 demanant la descongelació de les transferències per aquest any.

Davant de tot això, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha dit que les corporacions ja han fet aquest any els pressupostos comptant amb aquesta peculiaritat i ha insistit la voluntat expressada pel cap de Govern de portar aquest debat en els prpers dies al Consell General.

En el cas que no es puguin congelar les transferències això li suposaria un descuadrament de prop de 10 milions d'euros en els comptes del Govern, tenint en compte que la quantitat a transferir és de 54,6 milions.

