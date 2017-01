Els pares de Nàdia neguen les acusacions d'explotació sexual

L'advocat dels pares de Nàdia Nerea, el mediàtic Alberto Martín, ha assegurat avui que els progenitors de la nena estan escandalitzats i sorpresos per la filtració a la premsa de l'existència d'unes suposades imatges de caràcter sexual de la menor trobades en un 'pendrive' de Fernando Blanco.

En declaracions a la COPE, Martín ha assegurat que els pares de la nena neguen absolutament que el contingut de les imatges sigui pornogràfic tot i desconèixer quin és el material que obra en mans del jutge instructor del cas, de la Seu d'Urgell.

L'advocat dels pares de Nàdia Nerea, acusats d'estafa i ara imputats també per un presumpte delicte d'explotació sexual, encara no ha vist el contingut del material suposadament pornogràfic. Però afirma que després de parlar amb els pares, "les imatges són dins l'àmbit familiar i algunes d'elles, on la nena apareix nua, per fer-ne seguiment mèdic".

El lletrat a més posa en dubte que s'hagin fet públiques ara aquestes informacions quan Fernando Blanco va facilitar el material fa un mes i s'havia de valorar ara la seva posada en llibertat. De fet, l'Audiència de Lleida ha desestimat el recurs contra la presó preventiva del pare de Nàdia.

Alberto Martín es desplaçarà demà fins a la Seu d'Urgell per recollir aquestes proves i avaluar-les. No ha volgut adventurar en quina situació es trobaria ara Fernando Blanco però reconeix que de ser cert complicaria molt la causa.

