Organyà, indignada i decebuda pel nou capítol del 'cas Nadia'

La imputació dels pares de Nàdia Nerea en un presumpte cas d'explotació sexual ha generat reaccions immediates.

A Organyà, el poble on vivien els pares de la nena, la gent està encara més decebuda en conèixer-se aquest nou capítol del cas, segons Celestí Vilà, l'alcalde de la vila.

Mentre, l'Audiencia de Lleida ha desestimat definitivament el recurs de Fernando Blanco, contra la presó provisional pels mateixos motius que ho va fer el jutge instructor de la Seu d'Urgell: per risc de fugida i destrucció de proves.

I davant d'aquests nous fets, de moment, la fiscalia no es plateja demanar presó per a la mare, Marga Garau, que ara es troba en llibertat amb càrrecs a l'espera de les declaracions que facin el divendres davant el jutge per aquests fotografies trobades.

