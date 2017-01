Més planificació en la intervenció a pistes per garantir la seguretat en 'rando'

Ski Andorra elaborarà una planificació de les pistes i horaris en què no hi hagi màquines trepitjaneu treballant, per garantir una pràctica d'esquí de muntanya més segura. L'objectiu és que els amants d'aquest esport que entrenen de nit ho facin en zones on es garanteix la seguretat.

L'element més perillós per aquest esport és el 'troll', un cable que subjecta les màquines trepitjaneu quan han de treballar en pendents importants. Aquests tenen una llargària de 1.000 metres, i és poc visible per als practicants d'esquí de muntanya que entrenen fora de les hores d'obertura de l'estació.

Un tema que s'ha tractat a la jornada tècnica que Ski Andorra ha organitzada per donar a conèixer el treball menys visible de Grandvalira i Vallnord. Allí, el seu president Joan Viladomat ha explicat la iniciativa de crear aquest calendari.

Segons ha assegurat el president de Ski Andorra, esperen poder tenir enllestit un reglament abans que acabi aquesta temporada, i que estan preparant conjuntament amb el Gobern i amb la Federació de Muntanyisme.

Comentarios