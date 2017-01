Sampaoli elige la Liga

Jorge Sampaoli piensa más en la posibilidad de vencer al Real Madrid el domingo que en superar la eliminatoria. Realmente tiene más probabilidades en el segundo encuentro y, además, un desgaste excesivo en algo que parece casi imposible, lo pagaría el fin de semana: "Se intentará hacer un partido que nos permita soñar con esa posibilidad. Después hay cuestiones de la realidad que lo van a hacer complicado. Esperemos que tengamos con esa posibilidad. La importancia es la misma. Si uno tiene un grado de sensatez, el partido está muy cerca y vamos a tener que modificar para el partido del domingo, pero las intenciones van a ser las mismas. Hay que esperar que pase el partido para ver cómo se desarrolla. Tenemos como rival a uno de los mejores equipos del mundo"

"Si usted me dice que paso la eliminatoria, me quedo con el primero. Sin embargo, no puedo elegir. Para nosotros es como una final de Champions. Trato de ser sensato, pero tenemos la ilusión intacta de hacer un gran juego el jueves y ojalá que podamos darle a la gente lo que viene a ver, pero promesas no puedo hacer. El domingo es una final. Estamos peleando la Liga. Es muy, muy importante el partido y esperamos poder acercarnos al Madrid".

Jorge Sampaoli explicó la posición de Jovetic y no tiene claro que venga un tercer refuerzo: "A Jovetic lo veo como punta o segundo punta, no lo veo en la banda. Nos puede aportar mucho. No sé si podrá modificarse la plantilla. No veo que venga algún jugador más. Habíamos pensado en un central más por la lesión de Carriço, pero lo veo difícil".

