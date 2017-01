"Los catalanes sufren sus clichés igual que los andaluces"

Más de 30.000 'me gusta' y más de 15.000 'compartir', eso es lo que ha logrado en Facebook un comentario favorable a los catalanes y su forma de ser. Lo hizo el político del PP-A Toni Martín después de pasar unos días en Girona con su familia de vacaciones y no encontrar a nadie que "o nos mirara mal o no nos hablara en castellano".

Dice que lo ha publicado en Facebook porque como mejor comunica es escribiendo pero que, en ningún caso, intuyó que iba a tener una difusión de tal magnitud después de recibir decenas de mensajes de todas partes de España, muchos de ellos de Cataluña.

Toni Martín piensa que los viajes cambian a las personas, justo lo que le ha pasado después de llegar de Girona con una lección muy bien aprendida: que "los políticos deben escuchar más a la gente y conocer sus sentimientos". Cree que la política "se ha olvidado de las personas por su propio devenir y los temas tan serios que trata; hemos aparcado la vida privada".

Y una queja: ya hay polítcos de las alta esferas que están utilizando su comentario para "tirarle piedras al Gobierno, señal de que no han entendido nada".



