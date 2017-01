El presidente de Mairaga acusa a Iniciativa por Tafalla de buscar polémica con sus críticas

Las diferencias que se han apreciado en el seno de la asamblea de Mairaga en los últimos meses han desembocado en un cruce de acusaciones entre el portavoz de Iniciativa por Tafalla, Ignacio Moros y el presidente de la entidad, Pedro Leralta.

IT ha denunciado la forma en la que se han redactado los presupuestos de Mairaga para este 2017 y las dificultades para su aprobación, la falta de partida para hacer la auditoría de cuentas que pidió la asamblea; la utilización del lavadero de camiones sin licencia y el mal reciclado de sus residuos; así como la postura del presidente, contraria a pagar la subida del alquiler de las oficinas de la mancomunidad al Ayuntamiento de Tafalla, cuando también es concejal de esta ciudad.

El presidente se ha defendido de todas las acusaciones y denuncia afán de protagonismo de Iniciativa por Tafalla. Así, Pedro Leralta señala que: "no veo ánimo de hacer una crítica constructiva, si no de polemizar. Al representante de IT le hemos dicho muchas veces que si tiene cualquier problema o pregunta que pase por Mairaga que están los técnicos y le contestarán, pero no. Así, al final se les escucha y se les da bombo y platillo".

Sin embargo, desde IT insisten en que sólo les mueve el afán de mejorar las cosas, Ignacio Moros, apunta que: "es una crítica política y constructiva de unos hechos que nosotros hemos constatado. Las cosas no están funcionando bien y se vé que el señor presidente las críticas no las acepta y no están acostumbrados a que les critiquen. Para ellos parece que todo está bien pero para los demás no y creo que ese derecho lo tenemos".

A toda esta polémica se une la petición de un informe por parte de UPN sobre el coste de utilizar agua del canal y del embalse de Olóriz

