(In)coherència lingüística

Coherència lingüística

Onze de gener del 2017... i encara amb les mateixes misèries... Tots tenim clar que el castellà presenta diferents formes. No parla igual un argentí que un veí de Ciudad Real. I no parlem igual els valencians que els gallecs... I tots parlem castellà, espanyol... Sense pegues ni problemes. Però quan parlem del valencià barra català tot són problemes. La unitat lingüística és un fet. I no passa res. Això no ens fa més xicotets que altres... Tot i que sembla que per a molts és així. I quan es parla d'àmbit lingüístic, respectant les peculiaritats d'uns i d'altres, trauen la senyera i s'encadenen. Però ni paraula quan un jutge fa el ridícul i demana una traducció del català. Ni paraula quan la Guàrdia Civil recrimina a persones per parlar en valencià...

