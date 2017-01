La rotonda de la discordia

No hay fecha para la finalización de las obras de la rotonda de la plaza Sanchis Guarner, junto a la pantera rosa. Se trata de un punto sensible, una intersección de dos importantes avenidas, que en la actualidad está regulada por una rotonda partida que es provisional y que está provocando problemas de tráfico casi diarios. Los problemas parece que se van a prolongar por el retraso en la ejecución y certificación de las canalizaciones eléctricas. La Sociedad Parque Central, que ejecuta la obra, e Iberdrola se echan la culpa mutuamente.

Zanjas de canalizaciones eléctricas en el entorno de la rotonda / SOCIEDAD PARQUE CENTRAL

Las comunicaciones entre ambos son diarias, según confirman a Radio Valencia las partes, sin embargo Parque Central acusa a Iberdrola de no responder con celeridad a sus requerimientos para que certifique técnicamente las obras de canalizaciones que ha realizado. Obras de canalizaciones que, reconoce, se han demorado porque, en el conjunto del Parque Central, se arrastran retrasos por la complejidad de obtener suelo e imprevistos como la aparicion de suelo contaminados. A esto hay que añadirle la moratoria que en Navidad impone el Ayuntamiento para que no se haga ninguna obra en la vía pública durante estos días de fiesta. Sin embargo en Parque Central no entienden que en el caso de las canalizaciones ya acabadas Iberdrola no dé respuesta.

Por su parte la compañía eléctrica asegura que están dando respuesta con celeridad a todos los requerimientos municipales. Que el retraso, afirma la empresa, es responsabilidad exclusivamente de la Sociedad Parque Central y recuerdan que son los primeros interesados en que se culmine la conexión eléctrica de todo el parque con el resto de la red.

Esta falta de entendimiento está provocando que no haya fecha firme para acabar la rotonda de Sanchis Guarner. Y además va para largo porque, certificadas las canalizaciones eléctrica, se deberá constuir el carril bici previsto en la zona, además de la repavimentación, el ajardinamiento y la nueva semaforización.

Reacción del Ayuntamiento

Le hemos preguntado al concejal de urbanismo Vicent Sarriá por la responsabilidad de Iberdrola en el retraso. El concejal se ha limitado a decir que en obras de gran envergadura como esta es normal que existan problemas técnicos que se tienen que resolver con las operadores que prestan servicios básicos como la luz o el agua.

Preguntado por las quejas de los vecinos de Malilla porque se ha cortado, por las obras, uno de los acceso al barrio desde la avenida Peris y Valero, El concejal Vicent Sarrià asegura que ese corte no es caprichoso, que se hecho porque es necesario, y porque así lo han indicado los técnicos.

