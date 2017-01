Paco Herrera quiere acabar la primera vuelta con 31 puntos

Herrera compareció en la previa ante el Cádiz con las ideas claras: "Acabar la primera vuelta con 31 nos daría la medida de donde estamos, nos daría la medida de un equipo que quiere estar entre los seis primeros".

En cuanto al once en el Ramón de Carranza, el míster tiene la intención de repetir, pero Villar anda resfriado y no ha podido entrenarse, por lo que si no juega en Cádiz sería Raúl de Tomás el que ocupará la delantera junto a Jose y Mata. Herrera también podría pensar en dar entrada a Álex López en el equipo.

En cuanto al rival insistió en que lo más peligroso es que es "es muy buen equipo, muy solidario, corren y trabajan tofos, por lo que cuando les atacas defienden y se preparan para salir a la contra".

Paco Herrera habló de la situación de la posible salida de Juan Villar y aseguró que "es un caso cerrado", descartando que se vaya según los datos que maneja el técnico.

