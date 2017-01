El Área recurre la negativa de la Xunta a inscribirla

Dos horas de reunión “en positivo”, así han definido los alcaldes presentes en la junta de gobierno, una reunión en la que se tomaron importantes decisiones, avances, y sobretodo una determinación: no van a aceptar el bloqueo de la Xunta de Galicia por eso se ha tomado la decisión de presentar un recurso de alzada a la decisión de la Xunta de no incluir al Área dentro del Registro de Administraciones Locales. Este será el primer paso antes de ir a un contencioso administrativo. Además recuerdan que en la resolución que envía la Xunta falta mucha documentación que también han acordado pedir y entienden que se debe a que es “una decisión política dictada para paralizar el área y no una resolucion de derecho”, en palabras de Abel Caballero.

Tomada la decisión de presentar el recurso se ha avanzado en otros aspectos, aspectos de gobierno porque saben que con lo que definen “el boicot de la xunta” puede ser complicado el avance de cuestiones que necesitan transferencia de fondos y competencias pero no para otras. En todo caso se quiere avanzar en todas. Por eso han pedido ya a la administración que designe representantes para la comisión de transferencias, para la de territorio y urbanismo y también para la de transporte. En este sentido piden a la Xunta que dejen a los ciudadanos del área beneficiarse del vitrasa tal y como lo entiende Vigo que es tal y como se habló en las reuniones previas o así lo entendió el alcalde de Cangas. “Nunca estivo no debate”, admite, “e non sería xusto que as bonificacións partisen dos impostos dos vecinos de Vigo”.

Avances también en el plan cuatrienal. Se ha presentado un borrador con quince puntos entre los que están el desarrollo económico, empleo cooperación en prestación de servicios, sanidad, Peinador, promoción turística o infraestructuras ya con algunas demandas sobre la mesa como una nueva salida sur que sustituya la A55 o una autovía en el Baixo Miño.

Los alcaldes han pedido al PP que se sume a este trabajo, “que se olviden de las siglas y piensen en sus ciudadanos”. También que dejen de meterlos todos en el mismo saco. Socialistas, nacionalistas o de las mareas, no siguen, han aclarado “los dictámenes de Abel Caballero aunque los populares quieren hacerlo creer“ sino el bienestar de sus vecinos. La próxima junta será el 24 de enero.

