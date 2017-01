IV ROCK CHILDREN, 3 Conciertos solidarios en Vigo

Esta iniciativa de Fran Vázquez el vocalista de grupos como: CHEROKEE, WONDERCOVERS, CACIKES o PATÍNAMÁ, es el agitador que en este cuarto año ha conseguido organizar tres conciertos con el objetivo de recolectar todo tipo de productos para los más pequeños como: potitos, pañales, etc.

El IV ROCK CHILDREN tendrá lugar este año en tres locales iniciándose el Jueves 12 de Enero´17 con el concierto de LA SUPERSONIC en la Sala LA RESERVA ROCK (Vigo), el Viernes 13 de Enero´17 con el concierto de THE MACHINES en la Sala THE HUSH ROCK (Vigo) y el Sábado 14 de Enero´17 con el concierto de CHEROKEE + ZONA ZERO + BEAUTIFUL COMA en la Sala TRANSYLVANIA (Vigo).

Se recaudarán las donaciones económicas de patrocinadores como la Fundación del R. C. CELTA de Vigo y la aportación de alimentos y productos para bebés, en esta cuarta edición se prevé superar todas las previsiones. Se subastará material musical con 2 guitarras donadas por DISCOS ELEPÉ y BACKSTAGE firmadas por SINIESTRO TOTAL y Jorge Salán de MAGO DE OZ. La sala THE HUSH ROCK subastará entre los asistentes 2 camisetas y una cena en el restaurante temático THE HUSH ROCK.

Comentarios