Berizzo no quiere "confianzas"

Parece complicado que el Celta deje escapar una renta de tres goles. El 1-4 con el que se vinieron los vigueses de Mestalla es un resultado bastante holgado como para pensar que el equipo ya está en cuartos de final de la Copa del Rey pero Berizzo no quiere confiarse y así se lo ha trasnmitido a sus jugadores "no creo que la eliminatoria esté cerrada ni mucho menos. Hay una ventaja y tenemos que salir a jugar desconociéndola. Tenemos que jugar siempre de la misma manera".

Y es que en Vigo sueñan con hacer algo importante en la competición copera. El buen sabor de boca que dejaron el año pasado es un aliciente para perseguirla Copa este año "sirve como estímulo la semifinal del año pasado, nos impulsa y nos estimula a equiparar y eso queremos hacer".

El Valencia llega a Vigo tocado y casi hundido. Su técnico ya ha asegurado que lo importante es el partido del domingo y a esa situación se ha referido el técnico argentino "es una situación desagradable porque involucra a colegas. No es agradable vivierlo desde afuera y hacer carne de lo que les pasa. Yo no disfruto de ver a alguien sufrir porque si están así es porque no llegan los resultados".

Berizzo también ha hablado del mercado de fichajes, tras la salida de Naranjo traspasado al Genk espera la llegada de refuerzos. Y al ex delantero céltico le desea toda la suerte del mundo "cuando un futbolista no tiene minutos me reviso y critico internamente. Ha coincidido con dos futbolistas en muy buena forma. Me alegro por él y que encuentre un equipo que lo valore y encuentre minutos"

Sobre Rossi y las palabras de su representante asegurando que viajaría a Vigo para hablar por el club ante la situación de su jugador el entrenador asegura que "Rossi no me ha manifestado nada. Es un profesional ejemplar. Decida irse o no quiero destacar su comportamiento. Es difícil tener minutos cuando hay tres jugadores en el mismo puesto"

