El lado solidario de un crooner vigués

Hay gente que tiene talento para una cosa. Eso es una gran virtud y no todo el mundo lo tiene. Hay cantantes extraordinarios, hay humoristas maravillosos y hay muy buenos imitadores. Metan todo eso en una coctelera, que no sea la malograda Baticao, y les saldrá un nombre: Alberto Cunha. Un crooner con clase, un hombre capaz de cantar por Andrés Dobarro, de calcar la dificilísima voz de Elvis y de maridar la música con su humor y su virtuosismo vocal en el más amplio sentido.

Desde su retorno a casa desde las lejanas tierras manchegas, Alberto Cunha siempre tuvo clara una cosa: quería organizar en su ciudad una Gala Benéfica para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Dicho y hecho. El maestro Cunha llenó el Teatro Afundación y este año quiere volver a hacerlo. Será el jueves 19 de enero y allí estará el crooner vigués con su grupo AAF60. Estará, por tanto, muy bien escoltado por la prodigiosa guitarra de su hermano Andrés y el mago de las baquetas, Feluco. Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de temas rock de la época dorada de los guateques. Esa música que muchos bailaron, que todo el mundo conoce y que a todo el mundo le traerá recuerdos. Porque Los Brincos, Los Mustang, Lone Star, Los Bravos, Micky y los Tonys siguen sonando todavía en locales, guateques 2.0 y fiestas de guardar. También habrá tiempo para que suenen los Beatles o Elvis por el que siente una profunda admiración Alberto Cunha, cuando se transmuta en Creole Kings. La música de toda una vida para muchos de los que acudirán a la Gala; esas bandas sonoras que tan bien recrea este grupo sesentero, no por edad de sus componentes, AAF60.

Pero Alberto Cunha podrá aplicar el “liverpooliano” You´ll never walk alone y, efectivamente, no estará solo. Ha tirado de teléfono y los amigos han respondido al musicalmente famoso: "si tú me dices AECC, lo dejo todo". En el Teatro Afundación estarán escoltados por Toño (The Soul Jacket), Ari Magritte, Eladio Santos, Rafa Chao, Sabela Cereijo, Simia CoroShow, Jacobo Jiménez, Henry Pacheco y Quique Barros. Voces del panorama musical vigués que apoyan esta buena causa y esta gala solidaria que tiene como finalidad poder dotar de más recursos a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en Vigo. La incansable Ángeles Pazos y todo su equipo realizan una labor extraordinaria, impagable, con programas, algunos de ellos pioneros, para ayudar a los enfermos de cáncer y a sus familiares. Ahora tendrán un motivo más para sonreír y un motivo más para darse cuenta que la música y los vigueses valoran la labor que realizan en la AECC.

Las entradas cuestan 6 euros y se pueden comprar en venta anticipada en Ataquilla.com. Todo el dinero recaudado, absolutamente todo, irá para la Asociación. El maestro Cunha asume como propio el axioma de que la música siempre es solidaria. Crooners, aspirantes a crooners y admiradores de la música: el jueves tenéis una cita en el Teatro Afundación.

