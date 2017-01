¿Quién dijo que los grandes conciertos son para el verano?

Primera edición de un festival cuyas entradas se venden al precio de 7 euros en anticipada, y que se organiza en paralelo al lanzamiento del segundo disco de la banda local "The Buyakers" , que presentarán algunos temas de su nuevo trabajo " El bar de los muertos", el primero bajo el sello de Rock Statal Records, uno de los más importantes del país. Sin embargo, la banda que encabeza Sergio González no estará sola en La Central, sino que le acompañarán el cantante Fran Hervás y dos bandas históricas del rock ochentero nacional,con estilos muy cercanos al sonido buyaker: No me pises que llevo chanclas y La Frontera. Sergio González

El evento, que contará con un aforo de más de dos mil quinientas localidades, está organizado por el Ayuntamiento de Puertollano, con la colaboración de la Diputación Provincial, está asociado a la marca "Corazón de Hierro " impulsada para la promoción de la localidad industrial

