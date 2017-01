"Pueque el afilamazas se haya esbarataó la gobanilla y sollejaó el zatre"

La Real Academia de la Lengua Manchega solo existe como una sección de humor de un programa de radio. Es una idea de Luis Romero, el director de Radio Azul Pedroñeras (SER), la emisora que emite para toda la comarca de la Mancha y que cubre la actualidad de estos pueblos repartido por las provincia de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. En su magazín matinal ‘Hoy por Hoy La Mancha’ dedica unos minutos a conocer algunas de las palabras más propias del lenguaje manchego.

Real Academia de la Lengua Manchega (RAM)

AHINCHAPELLEJO.- Dícese de comer sin moderación así como si no hubiese mañana. Ej. Te has puesto ahinchapellejo en la boda.

GOLLETE.-Estar harto de. Estar lleno. Ej. He comido muchismo, estoy hasta el gollete.

PUEQUE.-Quizás o puede que. Ej. Te estás poniendo un poco tonto. Si sigues así pueque te suelte un par de tortazos.

ZATRE.-Culo. Ej. Vaya zatre que tiene esa.

ESBARATÁ.-Rota o dislocada. Ej. Me he caído y se me ha esbarataó la muñeca.

CASQUERA.-Hablar mucho. Debate de ideas sin moderación. Ej. Va casquera tenís hoy con lo de Cataluña.

ESPISCAR.-1. Hacer algo añicos. Ej. Deja de mover la bolsa de patatas que las vas a espiscar.

2. Impaciencia. Ej. Estoy que me espisco por llegar a mi casa.

FARFOLLA. Algo de poco valor, de relleno. Ej. Vaya vino malo, esto es farfolla.

AFILAMAZAS.-Persona estúpida. Ej.-Eres más tonto que afilamazas.

SOLLEJAR.-Raspar, levantarse la piel. Ej.-Me he caído y me sollejaó toa la rodilla.

CHAMBERGO.-Abrigo o chaqueta. Ej. ¡Vaya chambergo que te has comprao!

GÜELE. Persona que to lo tiene que saber. Ej. Eres un güele. Tira de aquí que te suelto dos en los morros.

GARDUÑAR.- Arañar. Ej. Deja de garduñame con esas uñas que llevas un siglo sin cortátelas.

ALBOROQUE.-Fiesta o celebración para terminar un trato bien pagado. Ej. Me he comprao un tractor, vamos a echar el alboroque.

HATO.-Comida del campesino manchego cuando va a trabajar al campo. Ej. El hato es más importante que la azá.

POAI. Interjección usada en Mota del Cuervo para denotar sorpresa o asombro.

