Los supermercados no abrirán el día de San Julián en Cuenca. El debate sobre la apertura de establecimientos comerciales el 28 de enero tenía que ser debatido este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Cuenca, pero ha quedado en suspenso cuando el alcalde, Ángel Mariscal, ha retirado el punto del orden del día tras haber recibido una nueva petición de la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha (ASUCAM).

Pese a que los tres grupos de la oposición han exigido que se tratase el punto, tal y como estaba reflejado en el orden del día, el alcalde no ha transigido y el pleno no ha tratado el asunto.

Fuentes de CCOO han confirmado a la Cadena SER que, al no haber pasado por pleno, la apertura el 28 de enero no está autorizada y los comercios permanecerán cerrados. Consideran que el punto se ha retirado del orden del día porque el equipo de gobierno "sabía que iba a perder la votación y no ha querido".

En el pleno ha tomado posesión Esther Martínez Sancho, como nueva concejal del Grupo Popular. Es el tercer relevo que se produce en la bancada popular en el año y medio que llevamos de legislatura.

Esther Martínez jura su cargo de concejal / Ayuntamiento de Cuenca

Cultura y Turismo

Uno de los puntos centrales ha sido la comparecencia, a petición de la oposición, de la concejala de Cultura y Turismo Marta Segarra, que ha defendido los actos del XX aniversario y ha criticado también la gestión realizada en estas áreas durante la pasada legislatura. Desde la oposición, Ciudadanos ha cuestionado la gestión “pobre” que se ha hecho del 20 aniversario, Izquierda Unida ha pedido la creación de un Consejo de Cultura porque ésta está “mal atendida” en la ciudad, y el PSOE ha pedido “unidad de acción” sobre todo en materia turística.

Asimismo, se ha aprobado por unanimidad nombrar Hijo Adoptivo de la ciudad a título póstumo a Fidel Cardete, y se ha dado luz verde a nuevas denominaciones de calles. Don "Constan" tendrá una calle en Las Quinientas, Juan Antonio Bardem en el Casco Antiguo y las ciudades hermandas con Cuenca, varias rotondas a lo largo de la Ronda Oeste.

