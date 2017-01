Reoberta la causa penal de l'accident d'autocar de Freginals

El nou jutge titular del jutjat d’instrucció número 3 d’Amposta ha reobert la causa penal de l’accident d’autocar de Freginals en que van morir 13 estudiants universitàries.

El jutge ha estimat així el recurs presentat per l’advocat d’una de les víctimes de l’accident perquè es reobrís el cas per prendre-li declaració al conductor de l’autocar.

L’anterior titular del jutjat d’instrucció número 3 d’Amposta va arxivar la causa el novembre passat sense que del conductor hagués declarat. La jutgessa considerava que no havia indicis de delicte.

El nou jutge, però, discrepa i considera que la declaració del conductor és urgent i transcendent per determinar si hi ha precisament indicis o no de delicte.

Ara, amb la reobertura de la causa, cal que la resta de parts que també van recórrer l’auto d’arxiu notifiquin al nou jutge si amb aquesta nova resolució judicial donen per contestats els seus recursos. Un cop la reobertura sigui ferma, es fixarà data per a la declaració del conductor.

Comentarios