La factura del gas assumeix per segon any consecutiu la indemnització del Castor

El rebut del gas dels consumidors espanyols haurà d’assumir al llarg d’aquest anys 2017 més de 96 millions d’euros per pagar la indemnització que l’Estat va concedir als promotors del fallit projecte Castor.

En aquests 96 milions d’euros s’inclouen 80 milions per al retorn del crèdit que va suscriure Enagás per pagar la indemnització i gairebé 16 milions d’euros més per al manteniment de les instal·lacions del Castor, que continúen hibernades.

L’any passat, els consumidors del gas ja van haver de fer front a través de les seues factures la primera anualitat per amortitzar el crèdit que va demanar Enagás per pagar a Escal UGS, promotora del Castor, 1.350 milions d’euros d’indemnització. Des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que lidera des del principi l’oposició al fallit projecte gasista, es consiera vergonyós i qüesionable aquest sobrecost.

I mentre el Govern espanyol carrega per segon any consecutiu la factura del Castor als consumidors del gas, es segueix a l’espera de conèixer els resultats de l’informe encarregat a l’Institut Tecnològic de Massachussets per decidir el futur del Castor. L’informe s’havia de lliurar teòricament el passat mes de novembre.

