El Parc Natural del Delta de l'Ebre comença el cens d'aus hivernants

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha començat el cens d’aus hivernants, en el qual hi participaran entre 30 i 40 persones, entre tècnics del Parc Natural, voluntaris i Cos d’Agents Rurals. Està previst que l’elaboració del cens s’allargui fins el 21 d’aquest mes, encara que tot dependrà de la climatologia.

Les tasques de recompte de les aus va començar dissabte passat i de moment les primeres dades no aporten increments destacats d’aus, tot i l’onada de fred que s’està vivint al centre d’Europa.

Toni Curcó, tècnic de l’àrea de Protecció i Recerca del Parc Natural del Delta, ha afegit que per contra, en aquests dies sí que s’ha detectat un increment de l número de camps inundats amb aigua dolça en zones on en anys anteriors l’assecament de camps per combatre la plaga del cargol poma havia estat més generalitzat.

L’any passat, el cens d’aus hivernants del Delta es va tancar amb un total de 244.707 ocells. Això era un 7 per cent per sota de la mitjana de la darrera dècada. La dismunició de la superficie inundada d’arrossars i la climatoloogia suau de l’hivern eren, segons els tècnics, els dos principals factors que explicaven el descens.

