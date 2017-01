Pérez deja su partido por “sufrir desprecios, vacíos y presiones”

En una carta remitida a Alcaldía y a todos los portavoces de los Grupos Municipales políticos del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Miryam Pérez ha explicado de forma pormenorizada porque ha abandonado Izquierda Independiente, sigue manteniendo su intención de continuar liderando la delegación de Cultura y anuncia que se está planteando tomar medidas judiciales por el daño moral causado por las “falsas y graves acusaciones que se han vertido” desde el partido.

Pérez afirma que su decisión se produce tras meses de tensión “y momentos muy, muy duros y muy desagradables”, por las discrepancias y las críticas continúas recibidas por su modo de ejercer el cargo de concejala; argumenta que se le ordenaba “lo que tenía que hacer, con quién podía hablar” o criticaban su debilidad con críticas como ser “blanda, manipulable, happy flower o no saber hacer política”.

Pérez acusa al grupo municipal de Izquierda Independiente de “una constante caza de votos” y un continuo mensaje tóxico sobre malas intenciones, falta de fiabilidad o manipulación de los compañeros del gobierno tripartito. Reconoce haber llegado al límite de sufrir “desprecios, vacíos y presiones” que comenzaron afirma, el mismo día de las elecciones municipales cuando el número 5 de la lista, Juan Torres se quedó sin delegación.

La ahora concejala no adscrita afirma que no se quiso contar con ella en las reuniones de formación del gobierno tripartito y que se impusieron el reparto de delegaciones y las liberaciones. Como ejemplo, afirma que minutos antes de ser nombrada “había estado llorando tras un conflicto con el portavoz”. Reconoce que se siente “un títere” y pone varios ejemplos concretos; la falta de colaboración de las concejalías de Izquierda Independiente en el programa de Cultura en la Calle, la transferencia de crédito de 50.000 euros de Cultura a Participación Ciudadana para las actividades vinculadas a ‘Conquista La Marina’ – decisión impuesta de la que nadie le informó -, o dar la Sala de Exposiciones del Museo Etnográfico en uso para sala de reuniones en contra de su criterio. En esta carta además, afirma que “no ha sentido apoyo ni respaldo” hacia su trabajo por el grupo de II.

La aún concejal de Cultura afirma que no ha cometido ningún delito, que no está en contra de Izquierda Independiente y lamenta que la reacción a una “decisión protegida por el Derecho y los Reglamentos Jurídicos” sea pedir que deje que otra persona ocupe la delegación amenazando “con romper el gobierno tripartito”. Ha decidido proteger su función pública recordando que siempre fue una candidata independiente y que no se presentó en las primarias para satisfacer a Izquierda Independiente y a sus votantes, “sino para hacer una política constructiva dirigida a todas las personas”, y cumplir el programa electoral a pesar de “los impedimentos” de los concejales de su propio grupo municipal.

Reconoce Pérez que comunicó al número 5 de la lista, Juan Torres y al portavoz Rubén Holguera su intención de dejar el acta de concejal haciendo un relevo paulatino; “nadie me pidió reconsiderar ni postura y me insistieron en si la decisión era firme”, lamenta. El respaldo del resto de grupos políticos y de los equipos técnicos de la Delegación de Cultura hace que recapacite su decisión y se plantee continuar pero como no adscrita suscribiendo íntegramente el acuerdo de gobierno.

Ha pedido que nadie, por representar unas siglas o realizar determinadas praxis no aceptadas sea insultada, ridiculizada, amenaza ni coaccionada y anuncia que se plantea medidas judiciales por el daño moral hacia su persona y el deterioro que esta suponiendo en su vida pública y privada la presión de Izquierda Independiente “sobre su supuesta falta de ética, compromiso o incumplimiento de estatutos”.

