Gonzalo Zamorano: “Al acabar el vestuario estaba eufórico”

No estamos muy acostumbrados a empezar un año y ver al Pozuelo CF en zona de descenso. Los de Chema Ramos están viviendo una temporada muy irregular en todos los aspectos: en juego, en defensa, en resultados… y en la tabla de clasificación. Los verdes habían encajado 22 goles antes del primer partido del año. Todas esas situaciones se olvidaron tras los primeros 90 minutos del año frente a uno de los gallitos de la categoría, el Getafe B. Y eso que el partido arrancó como nos estamos acostumbrando con el Pozuelo: mal. Pero los verdes consiguieron remontar. En Ser Deportivos Madrid Oeste estuvimos con su fichaje en el mercado de invierno Gonzalo Zamorano que nos hablaba así del primer partido “sabíamos que era un partido muy importante y que veníamos de una derrota contra el San Fernando. Se empezó mal pero remontamos.”

La situación del Pozuelo respecto a los últimos seis o siete años no es normal “No, no lo es. Este fin de semana pudimos sumar de tres y es lo que buscaremos cada semana. Necesitamos sumar y confiar en nosotros mismos.” Y nos analizaba el encuentro que acabó con remontada “Es muy difícil remontar. Ellos cogían mucha segunda jugada pero tras el descanso nosotros salimos muy bien. En las jugadas de estrategia nos crearon también problemas.” Los goles de Calleja, De Loma y el propio Gonzalo le dieron la victoria al Pozuelo “Al final de la primera parte ya acabamos bien y llegamos con confianza al descanso. Sabíamos que teníamos que seguir así. Con el gol de Calleja y el empate era un partido nuevo. Sabíamos que podíamos conseguirlo y en el campo nos decíamos “vamos vamos” y al final se consiguió”

Gonzalo ya ha marcado su primer gol con el Pozuelo y nos contaba las razones de su fichaje “En el Leganés B no estaba cómodo porque no estaba encontrando los minutos que creía que me merecía. Llamo Chema Ramos y aunque tenía otras ofertas con la llamada de Chema se me despejaron todas las dudas y tuve claro que me venía a Pozuelo.”

