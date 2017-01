Recio sopla las velas y desea que el Málaga cambie la racha

Hacía tiempo que José Recio no comparecía en la sala de prensa. La lesión muscular que le impidió jugar durante tres meses le apartó de los focos. El mediodía del miércoles, el malagueño se sentó con seguridad ante los micrófonos, y no rehuyó ninguna pregunta sobre los males del equipo, ni siquiera de los fallos defensivos. "Uno lo que quiere es tener mucha seguridad defensiva, ser un equipo sólido y compacto, y es verdad que es algo que hemos perdido en estos últimos meses. No queda otra que intentar mejorarlo. Para ganar los partidos no todos los días vamos a marcar tres o cuatro goles. Hay que tener primero esa seguridad y eso es algo de los 11 jugadores, debemos mejorar todos, los delanteros, los medios, los laterales, los centrales... Es una base que hemos tenido estos últimos años, nos ha dado muchos puntos tener la portería a cero muchos partidos y este año nos está faltando".

Recio ya está bien de la lesión, pero aún le falta ritmo. Ahora ya piensa en el próximo partido, el lunes a las 20:45h contra la Real Sociedad. "Un equipo complicado, que lleva varios años con el mismo entrenador y el mismo conjunto. Tienen buenísimos jugadores, sobre todo arriba. Juegan bien, tratan de sacar el balón jugado, pero tendremos que aprovechar nuestras opciones. Para eso estamos trabajando esta semana, para intentar mejorar las cosas en las que hemos fallado en los partidos anteriores y aquí en casa tenemos que salir a tope, con mucha intensidad y muchas ganas para intentar sumar los tres puntos ante el rival que sea".

